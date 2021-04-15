США ввели санкции против шести IT-компаний за «связь со спецслужбами России»

В заявлении Белого дома сказано, что «администрация Байдена принимает меры... в отношении России за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

В частности, пострадали шесть российских технологических компаний. В США заявили, что они оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В санкционный список вошли Военный инновационный технополис «ЭРА», АО «Пасит», «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии», Positive Technologies.

Помимо этого, США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц, которые, как утверждается, «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года».