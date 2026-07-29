США ввели запрет на ввоз человекоподобных роботов из-за границы

Как пояснили в Федеральной комиссии по связи США, главная причина в «угрозе национальной безопасности». На деле же, как пишут СМИ, этот шаг направлен «в первую очередь против Китая».

Китай сегодня производит подавляющее большинство таких роботов в мире. По оценкам аналитиков, его доля на глобальном рынке достигает 85%. В прошлом году из примерно 15 тысяч проданных по всему миру человекоподобных роботов две крупнейшие китайские компании отправили покупателям более 5 тысяч каждая. Американские компании, включая Tesla, отгрузили лишь несколько сотен.

Глава комиссии заявил, что запрет нужен для «защиты важнейших цепочек поставок в Америке». Аналитики отмечают, что это вряд ли серьёзно замедлит развитие самой китайской робототехники, у Китая огромный внутренний рынок и другие страны для экспорта.