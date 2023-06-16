Наука и технологии
17:03, 16 июня 2023
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США выделили Intel $1,7 млн ради разработки системы охлаждения

Которая, можно сказать, готова

Корпорация Intel объявила о крупном прорыве в технологии охлаждения с помощью своей иммерсионной системы охлаждения, и ее первым крупным «инвестором» стало Министерство энергетики США.

Инновационная система Intel, разработанная в рамках программы COOLERCHIPS, предназначена для эффективного охлаждения высокопроизводительных процессоров в центрах обработки данных.

В связи с увеличением тепловой мощности современных процессоров, достигающей 1000 Вт, потребность в эффективных решениях для охлаждения становится крайне важной. Двухфазная иммерсионная система охлаждения Intel сочетает погружение в специальную жидкость с усиленным охлаждающим эффектом фазового перехода жидкости.

США выделили Intel $1,7 млн ради разработки системы охлаждения
Intel

В системе используются передовые материалы, такие как графен, для эффективного испарения жидкости. Эта технология не только позволит охлаждать процессоры мощностью 2000 Вт и более, но и может похвастаться значительно более высокой энергоэффективностью по сравнению с существующими методами охлаждения.

В течение трех лет Министерство энергетики США инвестирует в проект 1,71 миллиона долларов.

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