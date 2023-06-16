США выделили Intel $1,7 млн ради разработки системы охлаждения

В системе используются передовые материалы, такие как графен, для эффективного испарения жидкости. Эта технология не только позволит охлаждать процессоры мощностью 2000 Вт и более, но и может похвастаться значительно более высокой энергоэффективностью по сравнению с существующими методами охлаждения.

В течение трех лет Министерство энергетики США инвестирует в проект 1,71 миллиона долларов.