США выделят партнеру Microsoft $1 млрд на запуск ядерного реактора

Constellation планировала восстановить реактор после того, как Microsoft подписала контракт на покупку всей электроэнергии мощностью 835 МВт на 20 лет. Стоимость проекта оценивается в $1,6 млрд, завершение планируется к 2028 году. Точные условия сделки Microsoft не раскрыла. Аналитики считают, что компания будет платить около $110–115 за мегаватт-час.

Кредит оформляется через отдел программ кредитования Министерства энергетики США (LPO), созданный для поддержки чистых энергетических технологий. Программа финансировала Tesla, линии электропередач и др.