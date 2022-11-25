США вынудили Польшу не передавать Украине МиГ-29 после просьбы Китая

США вынудили Польшу не передавать Украине МиГ-29 после просьбы КитаяВзамен Китай постарается выполнить свои обязательства
Правительство президента США заставило Польшу не поставлять Киеву советские истребители МиГ-29 в марте, после того как об этом упорно просил Китай, опасаясь эскалации конфликта на Украине, сообщает британский журнал The Spectator со ссылкой на источники из китайских дипломатических кругов.
По его данным, Вашингтон сначала с энтузиазмом воспринял идею переброски польских МиГ-29 Украине, но затем, под давлением Пекина, пересмотрел свою позицию. По данным издания, несколько бывших лидеров некоторых европейских стран также выступили против такого шага, что могло стать дополнительным фактором, повлиявшим на решение США.
Издание утверждает, что Пекин в свою очередь обязался убедить Москву не применять ядерное оружие во время конфликта, получив заверения от НАТО, что альянс не будет посылать на Украину военные самолеты и ракеты.