Наука и технологии
Сегодня 18:43
США выпустили свод правил по защите от космических кибератак
Американцы говорят, что киберугрозы происходят постоянно
Белый дом опубликовал новый меморандум, в котором говорится, что США будут уделять повышенное внимание защите космических систем от кибератак.
Новые правила кибербезопасности в космосе изложены в директиве Space Policy Directive-5 (SPD-5). В США считают, что космические системы и поддерживающая их инфраструктура должны разрабатываться с учётом рисков кибератак. Стране необходимо создавать комплексы, которые смогли бы «вести непрерывный мониторинг» и «противостоять вредоносным кибератакам, направленным на манипулирование, разрушение или слежку за операциями».
В Белом доме рассказали, что космические киберугрозы приходят постоянно, и исходят они не только от Китая.
Ранее США публиковали доктрину Космических сил, в которой сказано, что Космические силы могут прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям.