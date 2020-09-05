США выпустили свод правил по защите от космических кибератак

Новые правила кибербезопасности в космосе изложены в директиве Space Policy Directive-5 (SPD-5). В США считают, что космические системы и поддерживающая их инфраструктура должны разрабатываться с учётом рисков кибератак. Стране необходимо создавать комплексы, которые смогли бы «вести непрерывный мониторинг» и «противостоять вредоносным кибератакам, направленным на манипулирование, разрушение или слежку за операциями».

В Белом доме рассказали, что космические киберугрозы приходят постоянно, и исходят они не только от Китая.

Ранее США публиковали доктрину Космических сил, в которой сказано, что Космические силы могут прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям.