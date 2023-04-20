США выпустят меньше истребителей F-35, чем изначально планировали

Когда именно поставки начнутся, представители Lockheed Martin не уточнили. Они объяснили задержку поставок истребителей изменением сроков разработки ПО TR3 и оборудования для него, что предшествует обновлению старых F-35 до версии Block 4. Без этого поставки F-35 нового поколения невозможны.

Ещё в декабре 2022 года производитель обещал поставить ВВС от 147 до 153 новых истребителей в 2023. Но теперь речь идёт о том, что разработка программного обеспечения TR3, запланированная на апрель 2023 года, должна быть закончена до апреля 2024.