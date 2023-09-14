США вывели из эксплуатации литоральный боевой корабль ради экономии

20:33, 14 сентября 2023
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США вывели из эксплуатации литоральный боевой корабль ради экономииДругим проектам деньги нужнее
ВМС США вывели из эксплуатации еще один литоральный боевой корабль (LCS) класса Freedom - USS Milwaukee - после 8 лет службы. Эти корабли рассчитаны на 25-летний срок службы, но ВМС досрочно выводят некоторые из них из эксплуатации, чтобы сэкономить средства для других проектов.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Корабль USS Milwaukee, спущенный на воду в 2013 году и введенный в строй в ноябре 2015 года, оснащен 57-мм артиллерийской системой, двумя 30-мм системами, торпедными пусковыми установками и ракетным комплексом RIM-116 Rolling Airframe Missile. Он также способен нести вертолет. Однако теперь его законсервируют, спустя всего 8 лет службы.
Корабль USS Sioux City также был отправлен в отставку 14 августа после пяти лет службы