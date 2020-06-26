США захотели купить Ericsson и Nokia для борьбы с Huawei

Как сообщает The Wall Street Journal, Администрация президента США Дональда Трампа готова стимулировать лидеров технологического сектора США, в частности Cisco Systems, чтобы они купили Ericsson или Nokia. Власти США планируют предоставить европейским компаниям налоговые льготы и экспортно-банковское финансирование. Кроме того, они поддержат инвесторов, готовых вложиться либо в Nokia, либо в Ericsson.

Ещё в Администрации президента обсуждают вариант с поддержкой технологии для сетей, которая облегчит американским стартапам создание оборудования для 5G.

В целом, в США хотят догнать Huawei в разработке технологий для сетей пятого поколения. И соответственно устроить жёсткую конкуренцию.