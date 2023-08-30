США захотели переместить ядерное оружие в Британию

Специалисты отмечают, что «безопасное хранилище» будет создано на базе Королевских ВВС Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км от Лондона. Кроме того, рядом с хранилищем оружия планируется построить казарму для пилотов F-35 Королевских ВВС.

Эти документы свидетельствуют о том, что США могут вновь разместить свое ядерное оружие в Великобритании после 15-летнего перерыва. США хранили свое ядерное оружие в Великобритании более полувека, начиная с 1952 г., но в 2008 г. вывезли его по таким причинам, как устаревание бомб B61 и инициативы по ядерному разоружению.