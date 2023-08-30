США захотели переместить ядерное оружие в Британию

США захотели переместить ядерное оружие в БританиюПосле 15-летнего перерыва
Появляется все больше свидетельств того, что Соединенные Штаты намерены переместить свое ядерное оружие на территорию Великобритании, сообщает Федерация американских ученых (FAS), ссылаясь на бюджетное предложение ВВС США на 2024 финансовый год. Их слова передает Лента.ру.
Специалисты отмечают, что «безопасное хранилище» будет создано на базе Королевских ВВС Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км от Лондона. Кроме того, рядом с хранилищем оружия планируется построить казарму для пилотов F-35 Королевских ВВС.
Эти документы свидетельствуют о том, что США могут вновь разместить свое ядерное оружие в Великобритании после 15-летнего перерыва. США хранили свое ядерное оружие в Великобритании более полувека, начиная с 1952 г., но в 2008 г. вывезли его по таким причинам, как устаревание бомб B61 и инициативы по ядерному разоружению.