США закроют государственные зарядные станции для электромобилей

Ожидается, что чиновники получат инструкции о прекращении работы на следующей неделе, а некоторые региональные офисы уже получили приказ отключить свои зарядные станции. В Денвере зарядные устройства в Федеральном центре будут отключены, поскольку они считаются «не критически важными», говорится во внутреннем электронном письме, полученном Общественным радио Колорадо.

Этот шаг является частью более широких усилий администрации Трампа по сокращению государственных расходов.

TechCrunch обратился в GSA за комментариями.