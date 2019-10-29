США закупили сотни новейших истребителей

Об этом сообщили представители министерства обороны США. По их словам, ведомство и Lockheed Martin достигли значительного прогресса и заключили соглашения.

F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Машина многоцелевая, способна даже нести ядерное оружие. Выпускается в трёх вариантах: F-35A (наземный истребитель для Военно-воздушных сил, ВВС), F-35B (истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой), F-35C (палубный истребитель для Военно-морских сил, ВМС). Стоит отметить, что проект F-35 довольно часто критикуют (это делал даже Дональд Трамп). Во многом из-за его неоправданно высокой стоимости.