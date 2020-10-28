США закупят советские боеприпасы

Как пишет «Российская газета», Пентагон уже объявил тендер на закупку нужных боеприпасов. В частности, США интересуют советские авиационные ракеты, миномётные системы и их комплектующие, боеприпасы малого и среднего калибра, танковые, артиллерийские и миномётные снаряды, в том числе крупнокалиберные.

Американские военные будут использовать вышеуказанные средства для испытаний и обучения. Также, что интересно, запланировано боевое применение. В течение пяти лет Пентагон купит 4,1 млрд единиц боеприпасов и вооружения.

Журналисты отмечают, что это не первый раз, когда США закупают советское оружие. В 1995 году McDonnell Douglas приобрела корпуса и двигатели советских сверхзвуковых ракет Х-31.