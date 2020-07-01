США замаскируют свои истребители под китайские

Как пишет «Российская газета», Военно-воздушные силы (ВВС) США дополнят дюжиной F-22 эскадрилью «Агрессор». В ней американские истребители будут изображать китайские J-20.

Журналисты напоминают, что США оснащены парком из 60 учебно-боевых F-22. Поскольку запланировано сокращение курса подготовки с 40 месяцев до 22, освободится 12 самолётов. Сначала их хотели переделать в боевые, но в итоге решили, что это потребует слишком много денег. По этой причине F-22 передадут военным для имитации воздушных боёв.

Дело в том, что Raptor — это истребитель пятого поколения, как и китайский J-20. Многие элементы последнего аналогичны таковым в F-22.