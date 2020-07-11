США заменят истребители F-16 беспилотниками

Как пишет «Лента.ру», Военно-воздушные силы (ВВС) США заменят лишь часть истребителей F-16. Вместо них вооружатся небольшими малозаметными беспилотными разведывательно-ударными летательными аппаратами.

Журналисты даже указывают, что Skyborg «стирают грань между многоразовым беспилотником и одноразовой крылатой ракетой». Пока одним из аппаратов, соответствующих концепции Skyborg, является демонстратор XQ-58A Valkyrie.

Ранее США намеревались применять беспилотники Skyborg в качестве ведомых истребителей F-35 Lightning II.

Стоит отметить, что демонстратор XQ-58A Valkyrie совершил свой первый полёт в марте 2019 года над военным испытательным полигоном Юма в Аризоне. Позже в октябре аппарат во время очередных лётных испытаний получил повреждения.