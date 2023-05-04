США заменят разведывательные самолёты на спутники

19:16, 04 мая 2023
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США заменят разведывательные самолёты на спутникиСамолёты решили списать
США разрабатывают проект бюджета на 2024 финансовый год. Касательно военных расходов в проект внесены затраты на списание парка высотных разведывательных самолётов U-2 и применяющихся для аналогичных задач беспилотников RQ-4.
Эти летательные аппараты заменят космическими спутниками. Отмечается, что сейчас ВВС США располагают 27 самолётами U-2, которые используются не только для основных задач, но и как испытательные стенды для отработки технологий разведки и связи.
Эти самолёты и беспилотники будут модернизировать до 2025 года, а потом вся эта техника будет списана. Спутники для соответствующих съёмок земной поверхности начнут использовать с 2026 года.