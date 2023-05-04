США заменят разведывательные самолёты на спутники

Эти летательные аппараты заменят космическими спутниками. Отмечается, что сейчас ВВС США располагают 27 самолётами U-2, которые используются не только для основных задач, но и как испытательные стенды для отработки технологий разведки и связи.

Эти самолёты и беспилотники будут модернизировать до 2025 года, а потом вся эта техника будет списана. Спутники для соответствующих съёмок земной поверхности начнут использовать с 2026 года.