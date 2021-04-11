США заменят свой противотанковый ракетный комплекс из-за России

Как пишет «Лента.ру», максимальная дальность нового ПТРК составит не менее десяти километров. При этом управляемые ракеты комплекса будут запускать из старых пусковых установок.

По информации журналистов, армия США заинтересовалась заменой BGM-71 TOW в первую очередь из-за того, что опасается потенциального конфликта с Россией. Угроза такового появилась после присоединения к России Крыма, с которым часть международного сообщества не согласна. Кроме того, военные США опасаются вероятного столкновения с Китаем.

Замена BGM-71 TOW должна появиться у армии США в 2028-2032 годах.