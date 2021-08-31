США заменят весь парк истребителей F-22 к 2030 году

Как пишет «Военное обозрение», ВВС США в настоящее время не способны эффективно бороться с сопоставимым противником. Это показали военные игры.

В итоге командование решило перестроить боевую авиацию. Особенно остро стоит финансовый вопрос. Сейчас ВВС сталкиваются с растущими расходами за множество новых самолётов: заправщики KC-46, истребители F-35A и F-15EX, УТС T-7A, бомбардировщик B-21, самолёты нового поколения для доминирования в воздухе (NGAD) и совершенно новая ядерная баллистическая ракета.

Поэтому США хотят «отказаться от самолётов, обслуживание которых обходится дорого и которые дают меньше пользы». В целом, есть планы сократить модельный ряд боевой авиации с семи до пяти самолётов. В ВВС останутся F-35A, F-15EX Eagle II, F-16, NGAD, а также штурмовики A-10. Весь парк F-22 Raptor намерены сократить к 2030 году. Самолёты заменят NGAD.