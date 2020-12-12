Наука и технологии
Сегодня 18:00
США запланировали испытания лёгких танков
В 2021 году
В 2021 году Армия США решила провести испытания прототипов лёгких танков. По их результатам военные решат, какую именно машину поставить на вооружение пехоты.
На испытаниях протестируют два типа танков. Их разрабатывают компании BAE Systems и General Dynamics в рамках тендера MPF, который объявили в 2018 году. По условиям заказа нужно создать лёгкие танки, которые можно было бы транспортировать самолётами C-130 Super Hercules и C-17 Globemaster III. Всего BAE Systems и General Dynamics разрабатывали 12 прототипов машин.
Проверки танков пройдут на базе «Форт-Брэгг» в Северной Каролине с 4 января по июнь 2021 года. Первые лёгкие боевые машины должны поступить в Армию к 2025 году.