США запланировали испытания лёгких танков

На испытаниях протестируют два типа танков. Их разрабатывают компании BAE Systems и General Dynamics в рамках тендера MPF, который объявили в 2018 году. По условиям заказа нужно создать лёгкие танки, которые можно было бы транспортировать самолётами C-130 Super Hercules и C-17 Globemaster III. Всего BAE Systems и General Dynamics разрабатывали 12 прототипов машин.

Проверки танков пройдут на базе «Форт-Брэгг» в Северной Каролине с 4 января по июнь 2021 года. Первые лёгкие боевые машины должны поступить в Армию к 2025 году.