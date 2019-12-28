Наука и технологии
Сегодня 13:05
США заплатят 768 млн долларов за разработку запрещённых ранее ракет
По ДРСМД
Американская компания Raytheon получила от Пентагона контракт на сумму $768 млн, по которому будет производить ракеты средней дальности AMRAAМ (воздух — воздух). Это стало возможным после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
AMRAAМ будут производить в городе Тусон штата Аризона. Заказ должен быть выполнен до 28 февраля 2023 года. Пентагон надеется покрыть половину стоимости контракта продажами оружия странам-союзникам — Польше, Саудовской Аравии, Турции и другим.
Напомним из договора с РФ США вышли летом. Причиной для такого решения Соединённые Штаты назвали создание Россией запрещённой ракеты. В российском Министерстве иностранных дел считают, что настоящим поводом для американцев стал военный потенциал Китая.