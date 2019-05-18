США решили доплачивать странам, отказавшимся от закупок российского оружия

Об этом пишет издание Defence One. Журналисты имеют в виду негласную программу Вашингтона, которая ранее распространялась только на страны Восточной Европы, входившие в Варшавский договор. Теперь Америка решила расширить программу для всех стран мира.

По ней США выплачивают определённую сумму странам, которые снимают с вооружения уже купленную российскую или советскую технику, а также отказываются от закупок в будущем. По условиям договора реципиенты должны будут покупать американскую военную технику.

Как рассказал изданию представитель Госдепа США, суммы финансовой помощи значительны, равно как и объёмы дальнейших закупок техники. Те страны, которые, получив деньги, всё равно продолжат покупать российские единицы вооружения, попадут под американские санкции.