США заподозрили ZTE в том, что компания даёт взятки чиновникам по всему миру

Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на свои источники. В США предполагают, что представители ZTE давали взятки иностранным чиновникам, чтобы получить выгоду для деятельности корпорации по всему миру. О чиновниках каких стран идёт речь, не сообщается.

Власти США пока информацию вообще никак не комментируют. Представители ZTE заявили, что компания «полностью привержена выполнению юридических обязательств».

Напомним, в прошлом году в США вступил в силу запрет на использование госучреждениями устройств ZTE и Huawei. Что касается последней, то до мая текущего года компания имеет временную лицензию на ведение бизнеса с американскими компаниями.