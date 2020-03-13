Наука и технологии
Сегодня 18:28
США заподозрили ZTE в том, что компания даёт взятки чиновникам по всему миру
Началось расследование
Министерство юстиции США заподозрило ZTE в том, что компания даёт взятки чиновникам по всему миру. В отношении китайского производителя инициировали расследование.
Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на свои источники. В США предполагают, что представители ZTE давали взятки иностранным чиновникам, чтобы получить выгоду для деятельности корпорации по всему миру. О чиновниках каких стран идёт речь, не сообщается.
Власти США пока информацию вообще никак не комментируют. Представители ZTE заявили, что компания «полностью привержена выполнению юридических обязательств».
Напомним, в прошлом году в США вступил в силу запрет на использование госучреждениями устройств ZTE и Huawei. Что касается последней, то до мая текущего года компания имеет временную лицензию на ведение бизнеса с американскими компаниями.