США запретили импорт роутеров, но для Netgear сделали исключение

Опубликовано 15 апреля 2026, 13:161 мин.
США запретили импорт роутеров, но для Netgear сделали исключениеСмягчили правила
В марте власти США объявили, что почти все новые роутеры иностранного производства не смогут выходить на американский рынок без строгой проверки. Теперь у этого правила появились первые исключения. Регулятор FCC одобрил несколько моделей роутеров — пока что “условно”. В список вошли устройства Netgear, а также Adtran.
По словам чиновников, эти устройства “прошли проверку” и “не несут неприемлемых рисков для пользователей”. Netgear уже похвасталась, что стала первым брендом потребительских роутеров, получившим такое одобрение.
Разрешение для Netgear действует как минимум до 1 октября 2027 года. Затем его могут пересмотреть.
Старые и уже одобренные ранее роутеры новые правила не затрагивают.