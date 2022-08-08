США запретили искусственному интеллекту быть изобретателем

Ранее учёный Стивен Талер (Steven Thaler) попытался через суд защитить авторские права на изображение от имени алгоритма Creativity Machine. В первый раз суд отказал ему в 2019 году. Это решение было оставлено в силе после апелляции в 2022 году. В параллельном деле патентное ведомство США в 2020 году постановило, что система ИИ Талера DABUS не могла быть законным изобретателем , потому что не являлась «физическим лицом», и это решение было оставлено в силе судьёй в 2021 году. Теперь федеральный окружной суд ещё раз подтвердил это решение.

Судья также отметил, что, на первый взгляд, можно подумать, будто для разрешения этого дела потребуется «абстрактное исследование природы изобретения или прав». Но на самом деле достаточно проанализировать законные акты. А там чётко сказано, что только люди могут владеть патентами.