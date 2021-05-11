Наука и технологии
Сегодня в 17:21
США запретили создание неподконтрольной цензуре соцсети
На это пожаловался автор концепции новой социальной сети
Инвестор Василий Оксенюк, проживающий сейчас в Лас-Вегасе, рассказал, что хотел создать социальную сеть, но банки США помешали ему это сделать.
Сообщается, что Оксенюк с единомышленниками разработали концепцию соцсети, техническое задание, и даже зарегистрировали корпорацию в Неваде. Также им нужно было открыть банковский счёт в местном банке.
После оформления заявки, Оксенюк позвонили из банка и заявили, что вынуждены закрыть счёт. «Это не наше решение, нам рекомендовали не открывать счета компаниям, которые занимаются разработкой и развитием социальных сетей», — пояснили в банке.
Оксенюк отметил, что недавно, все банки США категорически отказывались открывать счета для криптовалютных компаний.
Стоит отметить, что сам Оксенюк хотел создать новую соцсеть, которая была бы неподконтрольна цензуре.