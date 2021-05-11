США запретили создание неподконтрольной цензуре соцсети

Сообщается, что Оксенюк с единомышленниками разработали концепцию соцсети, техническое задание, и даже зарегистрировали корпорацию в Неваде. Также им нужно было открыть банковский счёт в местном банке.

После оформления заявки, Оксенюк позвонили из банка и заявили, что вынуждены закрыть счёт. «Это не наше решение, нам рекомендовали не открывать счета компаниям, которые занимаются разработкой и развитием социальных сетей», — пояснили в банке.

Оксенюк отметил, что недавно, все банки США категорически отказывались открывать счета для криптовалютных компаний.

Стоит отметить, что сам Оксенюк хотел создать новую соцсеть, которая была бы неподконтрольна цензуре.