США запретят использовать свои технологии всем, кто поддерживает Россию

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США запретят использовать свои технологии всем, кто поддерживает РоссиюРечь, конечно, о компаниях, а не о физических лицах
Страны «Большой семёрки» провели встречу в Германии, на которой США объявили новые меры против России. Американцы пообещали не давать доступ к своим технологиям компаниям, которые поддерживают РФ. Это касается и полупроводников.
Компании не смогут покупать товары и технологии американского производства. Помимо этого, США расширили список физических лиц, попадающих под санкции, повысили пошлины на более чем 570 групп товаров из России, в сумме на $2,3 млрд, а также запретили импорт в страну нового российского золота.
Ещё страны «Большой семёрки» обязались продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку. На сайте Белого дома говорится, что в результате принятых мер ВВП России, вероятно, сократится двузначными числами, инфляция вырастет до более чем 20%, кроме того, в РФ впервые за более чем столетие случился технический дефолт по суверенному долгу.