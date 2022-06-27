США запретят использовать свои технологии всем, кто поддерживает Россию

Компании не смогут покупать товары и технологии американского производства. Помимо этого, США расширили список физических лиц, попадающих под санкции, повысили пошлины на более чем 570 групп товаров из России, в сумме на $2,3 млрд, а также запретили импорт в страну нового российского золота.

Ещё страны «Большой семёрки» обязались продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку. На сайте Белого дома говорится, что в результате принятых мер ВВП России, вероятно, сократится двузначными числами, инфляция вырастет до более чем 20%, кроме того, в РФ впервые за более чем столетие случился технический дефолт по суверенному долгу.