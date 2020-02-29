США запустят новые спутники GPS с защитой от помех и умением маневрировать

Речь идёт о спутниках навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III). Манёвренность и защита от помех реализуются в рамках программы Navigation Technology Satellite 3 (NTS-3). Она использует для передачи сигнала военный М-код. Сама NTS-3 предназначена для быстрой передачи данных истребителям. Запуск системы должен произойти в 2023 году.

На сегодняшний день на околоземной орбите находятся два навигационных спутника GPS III. Оборудование NTS-3, как сообщается, может быть запущено одной ракетой.