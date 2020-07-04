США запустят в космос секретный спутник

В этот день на космодроме Уоллопс на атлантическом побережье американского штата Вирджиния пройдёт запуск ракеты-носителя Minotaur-4.

Журналисты отмечают, что это будет первый запуск с данного космодрома. Его проведут под управлением Космических сил США. Сама же ракета Minotaur-4 была разработана корпорацией Northrop Grumman на базе межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper. Носитель может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 1725 килограммов.

Какой именно спутник будет выведен, не сообщается. Но «Известия» напоминают, что 25 июня с Международной космической станции запустили малый аппарат Red-Eye-3, принадлежащий Пентагону.