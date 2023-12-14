США засомневались, что китайский чип-гигант сможет удовлетворить аппетиты Huawei

США засомневались, что китайский чип-гигант сможет удовлетворить аппетиты HuaweiВ отношении «технологического господства»
Министерство торговли США сомневается в том, что Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) сможет удовлетворить потребности Huawei в чипах, ссылаясь на опасения по поводу возможностей SMIC по производству 7-нм чипов.
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Помощник министра Теа Кендлер отметила, что производительность и выход чипов SMIC могут оказаться недостаточными, подчеркнув эффективность экспортного контроля в сдерживании китайского технологического прогресса.
В центре внимания находится HiSilicon Kirin 9000S от Huawei, произведенный SMIC по 2-му 7-нм техпроцессу. Несмотря на то, что чип представляет собой прогресс для Huawei, его низкая производительность по сравнению с конкурентами, такими как Apple и Qualcomm, вызывает вопросы о конкурентоспособности SMIC.
США ввели строгие ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции, чтобы ограничить доступ Китая, и постоянно требуют ужесточения мер в отношении Huawei и SMIC.