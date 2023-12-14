Наука и технологии
20:00, 14 декабря 2023
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США засомневались, что китайский чип-гигант сможет удовлетворить аппетиты Huawei

В отношении «технологического господства»

Министерство торговли США сомневается в том, что Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) сможет удовлетворить потребности Huawei в чипах, ссылаясь на опасения по поводу возможностей SMIC по производству 7-нм чипов.

США засомневались, что китайский чип-гигант сможет удовлетворить аппетиты Huawei

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Помощник министра Теа Кендлер отметила, что производительность и выход чипов SMIC могут оказаться недостаточными, подчеркнув эффективность экспортного контроля в сдерживании китайского технологического прогресса.

В центре внимания находится HiSilicon Kirin 9000S от Huawei, произведенный SMIC по 2-му 7-нм техпроцессу. Несмотря на то, что чип представляет собой прогресс для Huawei, его низкая производительность по сравнению с конкурентами, такими как Apple и Qualcomm, вызывает вопросы о конкурентоспособности SMIC.

США ввели строгие ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции, чтобы ограничить доступ Китая, и постоянно требуют ужесточения мер в отношении Huawei и SMIC.

Источник:tom’s hardware
Автор:Максим Многословный
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