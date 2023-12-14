США засомневались, что китайский чип-гигант сможет удовлетворить аппетиты Huawei

Помощник министра Теа Кендлер отметила, что производительность и выход чипов SMIC могут оказаться недостаточными, подчеркнув эффективность экспортного контроля в сдерживании китайского технологического прогресса.

В центре внимания находится HiSilicon Kirin 9000S от Huawei, произведенный SMIC по 2-му 7-нм техпроцессу. Несмотря на то, что чип представляет собой прогресс для Huawei, его низкая производительность по сравнению с конкурентами, такими как Apple и Qualcomm, вызывает вопросы о конкурентоспособности SMIC.

США ввели строгие ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции, чтобы ограничить доступ Китая, и постоянно требуют ужесточения мер в отношении Huawei и SMIC.