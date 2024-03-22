США завершили испытания гиперзвуковой ракеты

Гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость свыше 5 Махов (в пять раз больше скорости звука), могут обойти традиционные средства защиты, потенциально изменив ход военных действий подобно изобретению реактивного двигателя. В то время как Россия и Китай уже имеют на вооружении такое оружие, США пока отстает.

Дальнейшие испытания не планируются, а Конгресс не запрашивает дополнительного финансирования, это, вероятно, сигнализирует о переходе к производству.

Компания Lockheed Martin, разработчик ракеты, выразила уверенность, заявив: «Мы готовы предоставить ВВС США это полностью квалифицированное гиперзвуковое решение».