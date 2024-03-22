Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2024, 14:00
1 мин.

США завершили испытания гиперзвуковой ракеты

Оружие приближается к развертыванию
ВВС США сделали шаг к развертыванию своего первого гиперзвукового оружия, AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), завершив его финальные испытания 17 марта 2024 года.

Гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость свыше 5 Махов (в пять раз больше скорости звука), могут обойти традиционные средства защиты, потенциально изменив ход военных действий подобно изобретению реактивного двигателя. В то время как Россия и Китай уже имеют на вооружении такое оружие, США пока отстает.

Дальнейшие испытания не планируются, а Конгресс не запрашивает дополнительного финансирования, это, вероятно, сигнализирует о переходе к производству.

Компания Lockheed Martin, разработчик ракеты, выразила уверенность, заявив: «Мы готовы предоставить ВВС США это полностью квалифицированное гиперзвуковое решение».

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
,
#ракета
,
#разработка
,
#испытание