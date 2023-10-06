США завершили рекордные 191 летные испытания ракеты Trident II D5

США завершили рекордные 191 летные испытания ракеты Trident II D5Срок службы у них внушительный
Военно-морские силы США достигли значительного рубежа, успешно запустив в рекордный 191-й раз баллистическую ракету Trident II D5 с борта подводной лодки класса «Огайо», оснащенной баллистическими ракетами.
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Основной целью этого пуска было подтверждение боевого состояния ракет Trident II и демонстрация готовности подлодки, ее экипажа и систем вооружения к стратегическому патрулированию.
Ракета Trident II D5, изготовленная компанией Northrop Grumman, представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету с дальностью полета около 4000 морских миль, оснащенную несколькими независимо наводимыми на цель средствами поражения, включая ядерные боеголовки и ложные цели.
В этом испытательном полете были задействованы одни из самых старых двигателей Trident II D5. Ожидается, что ракеты Trident останутся на вооружении до 2040-х годов, а подводные лодки, предназначенные для их транспортировки, – до 2080-х годов.