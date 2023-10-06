США завершили рекордные 191 летные испытания ракеты Trident II D5

Основной целью этого пуска было подтверждение боевого состояния ракет Trident II и демонстрация готовности подлодки, ее экипажа и систем вооружения к стратегическому патрулированию.

Ракета Trident II D5, изготовленная компанией Northrop Grumman, представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету с дальностью полета около 4000 морских миль, оснащенную несколькими независимо наводимыми на цель средствами поражения, включая ядерные боеголовки и ложные цели.

В этом испытательном полете были задействованы одни из самых старых двигателей Trident II D5. Ожидается, что ракеты Trident останутся на вооружении до 2040-х годов, а подводные лодки, предназначенные для их транспортировки, – до 2080-х годов.