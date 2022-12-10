США заявили о модернизации ядерной триады

Неделю назад я был в Калифорнии, чтобы представить B-21 Raider, который будет основой парка бомбардировщиков ВВС. И мы работаем над модернизацией других составляющих триады путем принятия на вооружение подводных лодок класса Columbia и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel