США заявили о модернизации ядерной триады

11:56, 10 декабря 2022
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США заявили о модернизации ядерной триадыДля “сдерживания конфликтов и сохранения мира”
Ллойд Остин, глава Пентагона, объявил о планах модернизации ядерной триады Стратегического командования (STRATCOM) вооруженных сил США. Его слова со ссылкой на Министерство обороны США приводит Лента.ру.
Неделю назад я был в Калифорнии, чтобы представить B-21 Raider, который будет основой парка бомбардировщиков ВВС. И мы работаем над модернизацией других составляющих триады путем принятия на вооружение подводных лодок класса Columbia и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel
Ллойд Остин
Глава Пентагона
По словам министра обороны США, STRATCOM должен "сдерживать конфликты и сохранять мир" в первую очередь для США, НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии – для этого необходим "надежный, безопасный и эффективный ядерный арсенал США", - отметил политик.
Источник фото:Unsplash
Источник:Лента.ру
Автор:Максим МногословныйТеги:
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