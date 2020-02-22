США заявили о несущественных различиях между новым российским МиГ-35 и советским МиГ-29

Так считает военный обозреватель Марк Епископос. Он утверждает, что одной из особенностей МиГ-35 называют широкий состав вооружений, которые он способен нести. Тем не менее, многие из его усовершенствований обнаруживаются еще у МиГ-29К, который совершил свой первый полёт в 1988 году.

Однако МиГ-35, взлетевший в первый раз в 2016 году, позиционируется как истребитель поколения 4++. Автор материала в The National Interest уверен, что самолёт называют таким образом потому, что хотят представить его «огромным техническим скачком над МиГ-29».

Отметим, что к поколению 4++ относят и российский многоцелевой истребитель Су-35.