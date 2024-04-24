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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 12:45
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США ждет «великий переход сотрудников»? Там запретили соглашения о неконкуренции

Запрещающие уход к конкурентам
Технологическая отрасль США празднует крупную победу в борьбе за мобильность работников: новое правило регулятора FTC фактически запрещает соглашения о неконкуренции для большинства сотрудников. Эта давняя практика не позволяла работникам переходить на работу к конкурентам или открывать собственный бизнес.
США ждет «великий переход сотрудников»? Там запретили соглашения о неконкуренции
© Ferra

По оценкам FTC, около 20% работников в США, в основном в сфере технологий (36% инженеров и архитекторов, 35% компьютерщиков и математиков), были связаны соглашениями о неконкуренции. Эти соглашения ограничивают карьерный рост и повышение заработной платы, зачастую вынуждая квалифицированных работников оставаться на потенциально застойных позициях.

По прогнозам FTC, отмена неконкурентных соглашений приведет к «значительному экономическому подъему.» По их оценкам, ежегодно будет открываться 8 500 новых предприятий, средняя заработная плата работников повысится на 524 доллара, а также произойдет всплеск инноваций — ежегодно будет выдаваться на 29 000 патентов больше.

Однако новое правило, скорее всего, столкнется с юридическими проблемами со стороны бизнес-групп, которые утверждают, что оно превышает полномочия агентства. Несколько штатов также могут оспорить это постановление.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
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#сша