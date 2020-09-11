США значительно ускорят системы артиллерийского огня

Об этом сообщил руководитель отдела перспективных разработок Армии США генерал Майк Мюррей.

Новая система боевого управления является трёхкомпонентной. Она включает в себя системы разведки, пункт обработки данных и постановки боевых задач, а также установки-исполнители приказов. Системы разведки, кстати, — тут спутниковые. Данные со спутников будут поступать в пункт боевого управления на объединённой военной базе «Льюис — Маккорд».

Затем команды будут передаваться либо самоходной гаубице M109, либо ударному беспилотнику MQ-1C Grey Eagle, либо «какой-то ещё наземной установке».