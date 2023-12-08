Стаи гиен могут быть «дружелюбнее»: социальная драма, раскрытая в дикой природе

Стаи гиен могут быть «дружелюбнее»: социальная драма, раскрытая в дикой природеИ речь не про ваш рабочий коллектив
Исследователи из Университета штата Мичиган пролили свет на дикий мир «гиеновых банд», и это не что иное, как природная мыльная опера, отмечают некоторые СМИ. Забудьте о львах - настоящими «звездами саванны» являются гиены, у которых есть несколько социальных приемов.
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Исследователи обнаружили, что эти наиболее «дружелюбные» гиены не просто развлекаются - они объединяются в толпы, чтобы атаковать своих врагов, например львов. Оказывается, социальные связи и приветствия играют решающую роль в решении объединиться и противостоять врагам.
«Социальные отношения могут преодолеть барьеры, препятствующие бандитизму, и позволить гиенам добиться сотрудничества», — сказала исследователь Макса Планка Трейси Монтгомери, ведущий автор новой работы.
Эти выводы не только дают нам возможность увидеть социальную динамику гиен в первом ряду, но и заставляют задуматься о том, какие еще секреты скрывают эти существа.