Стаи гиен могут быть «дружелюбнее»: социальная драма, раскрытая в дикой природе

Исследователи обнаружили, что эти наиболее «дружелюбные» гиены не просто развлекаются - они объединяются в толпы, чтобы атаковать своих врагов, например львов. Оказывается, социальные связи и приветствия играют решающую роль в решении объединиться и противостоять врагам.

«Социальные отношения могут преодолеть барьеры, препятствующие бандитизму, и позволить гиенам добиться сотрудничества», — сказала исследователь Макса Планка Трейси Монтгомери, ведущий автор новой работы.

Эти выводы не только дают нам возможность увидеть социальную динамику гиен в первом ряду, но и заставляют задуматься о том, какие еще секреты скрывают эти существа.