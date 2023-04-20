Стаканчик свежесваренных пельменей не желаете? Россиянин разработал необычный торговый аппарат

Автомат оснащен встроенной морозильной камерой для хранения продуктов и нагревателем для приготовления пельменей по требованию.

Сами пельмени готовятся заранее, а затем замораживаются с добавлением масла и специй, что сокращает объем работы, требуемой аппарату. По словам Фролова, срок окупаемости торгового автомата Pel-Meni составляет всего один год, исходя из чистой себестоимости 120 рублей за порцию и рекомендованной отпускной цены 249 рублей.

Фролов отмечает, что на создание автомата Pel-Meni его вдохновил личный опыт, когда ему приходилось спешить в кафетерии, чтобы быстро пообедать.