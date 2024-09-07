Стала известна цена iPhone 16 на старте

В первые дни продаж новых iPhone 16 в России цены будут начинаться от 150 тысяч рублей. По данным источников, перекупщики уже принимают заказы на новинки и планируют раскрыть цены вскоре после официального анонса. Базовая версия iPhone 16 с памятью на 128 ГБ будет стоить от 149,9 тысячи рублей, а модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max на 256 ГБ обойдутся в 199,9 и 229,9 тысячи рублей соответственно. Самая дорогая модель — iPhone 16 Pro Max с памятью 2 ТБ — будет стоить не меньше 399,9 тысячи рублей.

Презентация Apple, на которой представят iPhone 16, запланирована на 9 сентября, а продажи начнутся 20 сентября, в России — примерно с 22 сентября. Перекупщики готовы доставить смартфоны первым покупателям при условии полной предоплаты. Ожидается, что в первые дни цена может меняться в зависимости от спроса и курса валют.

Некоторые продавцы предлагают более низкие цены — на 50 тысяч рублей меньше заявленных. Но они предупреждают, что после презентации стоимость может вырасти из-за изменений курса валют, проблем с логистикой и эксклюзивности товара. Поставки будут идти из разных стран, включая Дубай, Японию, Китай, Индию и США. В первые дни возможны единичные случаи с ценой до миллиона рублей, но рынок стабилизируется со временем, и цены начнут снижаться.