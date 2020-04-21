Наука и технологии
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Стала известна дата анонса фирменной оболочки Xiaomi MIUI 12
Как мы и писали, случится это заметно раньше, чем ожидалось
Долгое время считалось, что Xiaomi представит новую версию своей фирменной оболочки ближе к осени, возможно даже в сентябре текущего года. Но, как оказалось, случится все это заметно раньше — стала известна дата анонса MIUI 12.
Что интересно, мы еще вчера писали, что компания может представить обновление в ближайшее время. Сейчас же компания опубликовала официальный постер, в котором говорится о том, что анонс новинки пройдет уже 27 апреля, то есть менее чем через неделю.
Напомним, что согласно последним утечкам, отличительной особенностью новой версии MIUI должна стать продвинутая темная тема, а также приведение всей системы к более общему виду, чем это есть сейчас.