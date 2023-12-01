Стала известна дата запуска европейской ракеты Ariane 6

Стала известна дата запуска европейской ракеты Ariane 6После успешного испытания основной ступени
Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к новому событию астрономических масштабов, поскольку ракета Ariane 6 нового поколения все ближе к старту. После испытания основной ступени 23 ноября генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер объявил предполагаемое время запуска первой ракеты Ariane 6 - с 15 июня по 31 июля 2024 года.
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В ходе испытаний был имитирован полный запуск двигателя Vulcain 2.1 основной ступени, что подтвердило готовность ракеты. Запуск Ariane 6 с полезной нагрузкой в виде небольших спутников знаменует собой поворотный момент для ЕКА, положив конец «временному кризису». Благодаря заключенным недавно соглашениям и финансовой поддержке ЕКА стремится к регулярному доступу в космос, уменьшая зависимость от внешних поставщиков ракет, таких как SpaceX.
Успешное испытание прокладывает путь к новой эре в европейском освоении космоса, обещая многочисленные запуски в 2025 году и «укрепляя уверенность» в независимом доступе к космосу.