Стала известна причина интереса Трампа в Гренландии: ресурсы для ИИ компаний США

Компании, такие как KoBold Metals, за которыми стоят Джефф Безос, Сэм Альтман, Марк Цукерберг и Билл Гейтс, уже добывают в Гренландии кобальт, литий и никель — ключевые материалы для разработки искусственного интеллекта и автомобильных аккумуляторов.

Еще одна компания, Critical Metals, планирует начать добычу в Гренландии к 2026 году. Она связана с Говардом Лутником, кандидатом Трампа на пост министра торговли (конфликт интересов?).

Тем временем администрация Трампа запустила проект «Звездные врата» стоимостью 500 миллиардов долларов по расширению американских центров обработки данных при финансовой поддержке OpenAI, NVIDIA и Microsoft.

Правительство Гренландии не заинтересовано в присоединении к США, а Дания выступает категорически против этой идеи. Однако в условиях глобальной конкуренции между США и Китаем, обусловленной искусственным интеллектом, обеспечение поставок полезных ископаемых становится для стран «стратегическим приоритетом», считают эксперты.