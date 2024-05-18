Стала известна причина неожиданной смерти разоблачителя Boeing

Смерть Барнетта, которую первоначально предположили как убийство, породила теории заговора, обвиняющие Boeing. Однако отчет коронера подтверждает вердикт о самоубийстве. Отдельно упоминается, что записи с камер наблюдения показали: никто не подходил к автомобилю Барнетта с вечера 8 марта до утра, когда его нашли.

В грузовике был обнаружен блокнот, на котором были только отпечатки пальцев Барнетта. Записи содержали личную информацию, что еще больше подтверждает версию о самоубийстве. В отчете смерть Барнетта объясняется психическими расстройствами, хроническим стрессом из-за судебного процесса, тревожностью, посттравматическим стрессовым расстройством и горем по поводу смерти жены.

Семья Барнетта считает, что Boeing несет ответственность за ухудшение его психического здоровья, утверждая, что «враждебная рабочая среда» привела к трагическому концу.