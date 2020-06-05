Стала известна причина отказа Apple от автоматизации на заводах в пользу ручного труда

Об этом пишет издание The Information. Сообщается, что Apple отказалась от автоматизации производства из-за постоянных сбоев и сложности перестраивания процессов.

Это любопытные новости, учитывая широкую общественную дискуссию по поводу автоматизации труда и опасений, что в будущем роботы отберут у людей работу. Сообщается, что Apple заинтересовалась автоматизацией под влиянием своего подрядчика Foxconn. В 2012 году руководители компании ездили в Китай, чтобы посмотреть, как устроена экспериментальная производственная линия для сборки iPad роботами. Это впечатлило представителей Apple, и в том же году они открыли секретную лабораторию робототехники.

Целью проекта было создание производственной линии, которая потребовала бы вдвое меньше людей. В случае необходимости Apple могла бы сократить до 15 000 сотрудников.

Однако проект не удался. Оборудованию не хватало точности, которую могли обеспечить люди. В 2018 году Apple закрыла лабораторию. Попытки автоматизировать сборку MacBook на Foxconn тоже не увенчались успехом.