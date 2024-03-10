Стали чаще слышать об НЛО? Этому нашли объяснение

Утверждения Груша вызвали слушания в Конгрессе и публичные спекуляции. Однако отчет AARO выливает ушат холодной воды на эти теории заговора. Расследование не выявило «никаких доказательств существования внеземной жизни» в прошлых наблюдениях НЛО. В отчете говорится, что многие наблюдения могут быть засекреченными военными технологиями, которые испытывало правительство. В нем освещаются исторические программы, связанные с разработкой экспериментальных самолетов, что дает более приземленное объяснение.

Хотя утверждения Груша о программах по извлечению инопланетян, заговорах и «межпространственных существах» нашли сторонников, доклад и большая часть общественности остались неубежденными. Пентагон фактически развенчал идею правительственного сокрытия, оставив вопрос об истинной природе НЛО открытым.