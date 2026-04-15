Стали известны новые подробности об игровом планшете RedMagic Gaming Tablet 5 Pro

Опубликовано 15 апреля 2026, 17:181 мин.
Стали известны новые подробности об игровом планшете RedMagic Gaming Tablet 5 ProЧем будет хвастаться
Игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 5 Pro официально получит OLED-экран. На этом официальная информация кончается. Но инсайдеры раскрыли гораздо больше.
По данным Digital Chat Station, планшет оснастят 9-дюймовым дисплеем с 185 Гц. Разрешение экрана — 2400×1504. Внутрь установят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для охлаждения используется водяная система. Аккумулятор 8300 мА·ч. У планшета будет прозрачный корпус с RGB-подсветкой. Доступны будут три цвета.
Память от 12 ГБ оперативной и 256 ГБ основной до 24 ГБ оперативной и 1 ТБ основной.
Дата выхода пока неизвестна, но в Китае оформить предзаказ уже можно. На международном рынке планшет будет известен как RedMagic Astra 2.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный