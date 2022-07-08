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Стали известны первые данные о составе и свойствах материи "астероида судного дня"

А в следующем году образцы прибудут на Землю
Недавнее исследование позволило охарактеризовать слой, расположенный непосредственно под поверхностью астероида Бенну, который СМИ называют “астероидом судного дня”, как состоящий из слабо связанных фрагментов горных пород, содержащих вдвое больше пустот, чем весь остальной астероид.
Стали известны первые данные о составе и свойствах материи "астероида судного дня"

“Спектроскопический анализ точки посадки OSIRIS-REx в регионе Найтингейл показывает, что его (астероида, – прим. ред.) материя содержит в себе органику, карбонаты, магнетит и соединения воды и различных силикатов. В общей сложности нам удалось собрать свыше 250 г материи астероида, которые будут доставлены на Землю в 2023 году”, — говорится в исследовании. Помимо этого отмечает низкая плотность породы астероида.

Цель миссии OSIRIS-REx, которая стартовала в 2016 году (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer) - собрать и вернуть с астероида Бенну, которые ранее считался одной из главных космических угроз для существования жизни на Земле, не менее 60 граммов поверхностного материала и доставить его на Землю в 2023 году.

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