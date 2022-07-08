Стали известны первые данные о составе и свойствах материи "астероида судного дня"

“Спектроскопический анализ точки посадки OSIRIS-REx в регионе Найтингейл показывает, что его (астероида, – прим. ред.) материя содержит в себе органику, карбонаты, магнетит и соединения воды и различных силикатов. В общей сложности нам удалось собрать свыше 250 г материи астероида, которые будут доставлены на Землю в 2023 году”, — говорится в исследовании. Помимо этого отмечает низкая плотность породы астероида.

Цель миссии OSIRIS-REx, которая стартовала в 2016 году (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer) - собрать и вернуть с астероида Бенну, которые ранее считался одной из главных космических угроз для существования жизни на Земле, не менее 60 граммов поверхностного материала и доставить его на Землю в 2023 году.