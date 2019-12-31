Стали известны планы Великобритании по принятию России в НАТО

Предложение выдвинул тогдашний глава министерства обороны Великобритании Малкольм Рифкинд (Malcolm Rifkind). В 10-страничном документе говорится о возможности «создания новой категории ассоциированного членства в НАТО». Оно не предполагало предоставления гарантии коллективной безопасности, а также участия страны-члена (то есть России) в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО.

Тем не менее, Россия могла бы получить формальный статус в НАТО, имела право участвовать в министерских и других заседаниях. Автор документа также наделся, что такая мера помогла бы «постепенному сближению и унификации (прим. российской) политики, доктрины и практики. Кроме того, НАТО мог бы продолжать расширяться без «злобы и возмездия» со стороны России.