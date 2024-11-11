Стали известны подробности прошедших испытаний МБР Minuteman III

Опубликовано 11 ноября 2024, 09:001 мин.
Стали известны подробности прошедших испытаний МБР Minuteman IIIЯдерное оружие
Во вторник США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Целью теста было «подтвердить надежность ракеты и её способность нести несколько боеголовок».
Три учебные боеголовки без ядерных зарядов преодолели порядка 6800 км до полигона Рейган на Маршалловых островах. Испытание управлялось с воздушного командного пункта, что показало способность США реализовывать ядерные силы с мобильной платформы.
Один из «спускаемых аппаратов» был летно-испытательный блок NNSA, другие были телеметрическими моделями, собирающими данные о траектории, движении и устойчивости. Тест обеспечил несколько гигабайт данных для оценки характеристик МБР.
США уведомили Россию, Китай и 145 других стран в соответствии с международными соглашениями.