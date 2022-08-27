Стали известны танки, которые Польша получит от Южной Кореи

Контракт, подписанный в Польше в пятницу, является частью крупнейшей в истории Южной Кореи сделки на поставку оружия, заключенной в прошлом месяце с Польшей.

Hyundai Rotem Co. поставит танки K2 Black Panther, а Hanwha Defense, оборонное подразделение Hanwha Corp., отправит в Польшу самоходные гаубицы K9, сообщила Администрация программы оборонных закупок (DAPA).

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, вступивший в должность в мае, поклялся укреплять сотрудничество в области безопасности с европейскими странами, разделяющими ценности демократии и рыночной экономики, одновременно развивая оборонную промышленность страны на фоне растущих ядерных и военных угроз Северной Кореи.

Польша согласилась купить 180 танков K2, неопределенное количество гаубиц и 48 истребителей FA-50 в рамках сделки. Контракт, подписанный в пятницу, охватывает первый транш, сообщило агентство DAPA, не уточнив цифры. Соглашение по истребителям ожидается в следующем месяце.