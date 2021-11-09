Стали ли люди больше врать в эпоху смартфонов и соцсетей

Ещё в 2004 году проводилось исследование, в ходе которого учёные смотрели, сколько раз соврут студенты при разных формах коммуникации: при личном общении, по телефону, SMS и по электронной почте. Оказалось, что люди чаще всего лгали при общении по телефону и меньше всего — по электронной почте.

С 2004 года, конечно, многое изменилось. Поэтому учёные провели новое исследование, чтобы понять, лгут ли люди больше. В общей сложности 250 человек записали свои социальные взаимодействия и количество лжи в течение семи дней при личном общении, в социальных сетях, по телефону, в сообщениям, видеочате и по электронной почте.

Выяснилось, что люди по-прежнему лгали больше по телефону, также добавился видеочат. Меньше всего люди врали по электронной почте. В целом, вырисовалась модель: людям проще врать на расстоянии и при мгновенной коммуникации. Но лучше всего ложь прогнозировалась на базе личных особенностей человека: если он более склонен врать, то будет врать больше где угодно. Учёные пришли к выводу, что гипотеза о том, будто в цифровую эпоху люди стали больше лгать, неверна.